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Общество

Предупреждение МЧС: на Крым идет сильный шторм

08:10 пятница, 5 февраля 2021

В пятницу в Крыму ожидается сильный ветер до 20-25 метров в секунду, в горных районах – до 35 м/с.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр. 

«Днем 5 февраля в Крыму ожидается северо-западный ветер 20-25 м/с, в горах ожидается 30-35 м/с», – говорится в сообщении.

В таких условиях повышается вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушения транспортного сообщения, затруднения движения транспорта на горных перевалах. Также возможны затруднения в работе аэропорта.Спасатели рекомендуют не выезжать в горно-лесную местность, не находиться на берегу моря во время шторма, держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок и дорожных знаков.

Судоводителям и любителям рыбалки следует воздержатся от выхода в море и внутренние водоемы.

В Севастополе из-за неблагоприятной погоды паром временно прекратил движение через Севастопольскую бухту, еатера в настоящее время работают в штатном режиме, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства города.

В случае ухудшения погоды будет организована работа автобусов по маршруту «пл. Захарова - пл. Нахимова» и в обратном направлении. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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