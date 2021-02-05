Постковидная жизнь: переболевшие россияне едут на реабилитацию в Крым

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Россияне, переболевшие коронавирусом, все чаще выбирают отдых в Крыму с программами по реабилитации после инфекции. Республика уже стала лидером продаж первого месяца 2021 года.

Доля подобных программ достигла показателя около 40%. При этом спрос на путешествие в республику в межсезонье по сравнению с прошлым годом вырос почти в 1,5 раза. Самыми востребованными оказались путевки на февраль и март, передает РИА Новости.

Руководитель направления «Крым» национального туроператора АЛЕАН Илья Ильин рассказал, что этот период считается самым выгодным с точки зрения цены, поскольку скидки вырастают до 30-35%. Так, проживание в одном из ялтинских санаториев в двухместном номере с лечением и трехразовым питанием по стоимости составит примерно 39,2 тыс. рублей на двоих сроком на 14 дней.

По словам экспертов, Крым стал круглогодичным курортом. Летом туристы выбирают пляжный отдых, экскурсии, осенью они едут за гастрономическими впечатлениями, а зимой приезжают оздоровиться в санаториях и спа-центрах.

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