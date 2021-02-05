Власть
Открыты продажи билетов на летние рейсы в Симферополь из 47 городов
Продажи на летние рейсы в аэропорт Симферополь и обратном направлении открыты уже из 47 российских городов.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
«Почти за два месяца до старта весенне-летнего периода навигации реализацию билетов на полеты в Крым начали восемь авиакомпаний. Старт выполнения большинства рейсов запланирован на начало курортного сезона. Полеты продлятся до сентября-октября 2021 года», – уточнили в пресс-службе.
Среди новых направлений рейсы в Симферополь из Липецка и Кургана. Полеты из Липецка – по понедельникам и четвергам с 29 апреля по 30 сентября, а из Кургана – по средам и воскресеньям с 28 апреля по 29 сентября.
Также новым направлением полетов станут прямые рейсы между Надымом (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Симферополем. Они будут выполняться с 4 мая по 29 сентября: по вторникам в Крым, а по средам – в обратном направлении.
«Аэропорт Симферополь ведет активную работу с авиакомпаниями по открытию направлений полетов в Крым на весенне-летний период, который в этом году стартует 28 марта. Благодаря плодотворной совместной работе уже сейчас удалось открыть продажи по большому количеству направлений. Уверен, что до конца марта количество авиакомпаний и направлений, по которым они будут осуществлять рейсы в Крым летом, еще увеличится», – цитирует пресс-служба коммерческого директора ООО «Международный аэропорт Симферополь» Сергея Дяйкина.
В конце декабря прошлого года в продажу поступили авиабилеты на летние рейсы в Крым из 11 городов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украина ввела санкции против авиакомпаний из Молдовы и Португалии за полеты в Крым. В Службе безопасности Украины сообщают, что ведомство инициировало введение санкций против авиакомпаний из Молдовы и Португалии за полеты в Крым.
Власти планируют расширить Казачинское шоссе в Севастополе. Казачинское шоссе в Севастополе планируют расширить. В ближайшее время городские власти начнут работу над объектом.
В Украине неожиданно заговорили о восстановлении ж/д сообщения с Крымом. Украинские железные дороги («Укрзализница») терпят колоссальные убытки с тех пор как было прервано пассажирское и грузовое сообщение с Донбассом, Крымом и Москвой, а также прекращен взаимный х/д транзит по России и Украине.
«Ничего нового»: на Ай-Петри снова не пускают. На плато горы Ай-Петри можно подняться только со стороны Ялты, и то на подготовленных внедорожниках.
В Крыму готовятся к объявлению «чрезвычайной ситуации»
Сейчас отрабатываются все возможные сценарии.
Стрелявший в поликлинике Феодосии оказался чиновником мэрии
Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента со стрельбой из пневматического пистолета, который произошел 1 февраля в Феодосии возле местной поликлиники.
Как только пойдет снег, дорога на Ай-Петри будет закрыта
Движение на участке дороги на Ай-Петри будет ограничено в случае начала снегопада.
Появилось видео с места гибели трех полицейских в Крыму
Следком Крыма опубликовал видео последствий ДТП в Кировском районе, где в результате лобового столкновения автомобиля полиции и Skoda Fabia погибли три силовика и еще три человека получили травмы различной степени тяжести.
3 февраля
В ДТП в Крыму погибло три человека
2 февраля
Предупреждение МЧС: на Крым идет сильный шторм
10 часов назад
Сколько заболело коронавирусом в Крыму 5 февраля: сводка
За 4 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 152 случая коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.