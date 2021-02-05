Открыты продажи билетов на летние рейсы в Симферополь из 47 городов

Продажи на летние рейсы в аэропорт Симферополь и обратном направлении открыты уже из 47 российских городов.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«Почти за два месяца до старта весенне-летнего периода навигации реализацию билетов на полеты в Крым начали восемь авиакомпаний. Старт выполнения большинства рейсов запланирован на начало курортного сезона. Полеты продлятся до сентября-октября 2021 года», – уточнили в пресс-службе.

Среди новых направлений рейсы в Симферополь из Липецка и Кургана. Полеты из Липецка – по понедельникам и четвергам с 29 апреля по 30 сентября, а из Кургана – по средам и воскресеньям с 28 апреля по 29 сентября.

Также новым направлением полетов станут прямые рейсы между Надымом (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Симферополем. Они будут выполняться с 4 мая по 29 сентября: по вторникам в Крым, а по средам – в обратном направлении.

«Аэропорт Симферополь ведет активную работу с авиакомпаниями по открытию направлений полетов в Крым на весенне-летний период, который в этом году стартует 28 марта. Благодаря плодотворной совместной работе уже сейчас удалось открыть продажи по большому количеству направлений. Уверен, что до конца марта количество авиакомпаний и направлений, по которым они будут осуществлять рейсы в Крым летом, еще увеличится», – цитирует пресс-служба коммерческого директора ООО «Международный аэропорт Симферополь» Сергея Дяйкина.

В конце декабря прошлого года в продажу поступили авиабилеты на летние рейсы в Крым из 11 городов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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