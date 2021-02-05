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Власть

Очистка 10 километров русла Салгира обойдется в 66 млн рублей

Власти Крыма запланировали масштабную очистку русла реки Салгир на территории Добровской долины.

Тендер с ценой контракта в 66,3 млн рублей размещен на портале госзакупок.

«Выполнение работ по мероприятию «Расчистка участков русла реки Салгир с притоками на территории Республики Крым». Начальная/максимальная цена контракта – 66,3 млн рублей», – сказано в описании закупки.

В материалах тендера уточняется, что подлежащие очистке участки русла Салгира с притоками расположены на территории Добровского сельского поселения Симферопольского района. «Общая протяженность расчистки участков русла реки составляет 10 км», – сказано в документах закупки.

Расчистка участков русла Салгира с притоками является мерой по охране водного объекта. Согласно материалам тендера, мероприятие носит не капитальный характер и не является строительством. Участки, предлагаемые к расчистке, заросли устаревшими и засохшими кустарниками и деревьями, заилены взвешенными частицами. Это повлекло ухудшение санитарного состояния водного объекта, в русле многочисленные заторы из высохшей древесной растительности, поваленных деревьев.

Работы должны быть выполнены в срок с момента заключения контракта до 10 октября 2023 года.

Ранее Госкомводхоз Крыма анонсировал на 2021 год работы по очистке русла Салгира в рамках реализации нацпроекта «Экология».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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