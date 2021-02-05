Происшествия
На трассе «Таврида» ветром сдуло фуру в кювет
Порыв сильного ветра в Крыму просто отбросил фуру, которая ехала по трассе «Таврида», в кювет.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
«Вчера сам ехал по «Тавриде», и порывы ветра несколько раз машину «переставляли», — пишут очевидцы.
Крымчане, проезжающие по трассе, предупреждают других водителей, чтобы те были осторожны.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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