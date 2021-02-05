На реконструкцию парков большой Ялты пообещали истратить 350 млн рублей

В Ялте проходит реконструкция парков имени Годлевского, Калинина, Симеизского, а также скверов имени М.П. Чеховой, Данилевского и сквера на ул. Стахановской.

На это выделено в общей сложности более 350 миллионов рублей, написала на своей странице в Facebook глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Вместе с вами с нетерпением жду их открытия, очень хочется, чтобы они были комфортными и стали настоящим украшением Ялты. Но вижу множество нареканий в соцсетях. И это печалит. По моим ощущениям, меньше всего претензий по Симеизскому парку и Стахановскому скверу, более или менее отношение к скверу Калинина. А вот по остальным объектам вопросов много. От недовольств посыпкой дорожек, по которым невозможно пройти маме с коляской и людям с ограниченными возможностями здоровья до отсутствия перил на лестницах», — отметила Павленко.

Она добавила, что в конце января рабочая группа, в состав которой вошли представители коммунальных служб города, Департамента по вопросам ЖКХ и строительного контроля, выехала на все вышеперечисленные объекты. Подрядчиков обязали устранить недочеты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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