Крымчанин получил 14 лет тюрьмы за половые преступления против 10-летней девочки

Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор местному жителю за преступления, в том числе насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.

Материалами уголовного дела установлено, что местный житель 1997 года рождения, в октябре 2016 года, с целью кражи чужого имущества из гаража, расположенного на территории домовладения одного из сельчан, незаконно проник в помещение гаража, откуда тайно похитил принадлежащие потерпевшему инструменты на общую сумму 15000 рублей. С похищенным имуществом подсудимый с места преступления скрылся, после чего распорядился им по своему усмотрению.

Кроме того, в 2019-2020 годах мужчина проживал совместно с местной жительницей Бахчисарайского района и ее малолетними детьми. Как установлено досудебным и судебным следствием, в период проживания одной семьей, подсудимый неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении дочери сожительницы, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

Преступник, действовал многократно с целью удовлетворения своих половых потребностей, достоверно зная о том, что девочка 2010 года рождения, являлась лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, а также ввиду своего возраста и развития не могла понимать фактический характер и значение совершаемых с ней действий и оказывать ему сопротивление, в силу чего ребенок находился в беспомощном состоянии.

Также, в один из дней декабря 2019 года, находясь по месту своего проживания, злоумышленник, достоверно зная о том, что мать его сожительницы хранит денежные средства в своей комнате, тайно похитил спрятанные под матрасом кровати деньги в сумме 12000 рублей, чем причинил потерпевшей значительный материальный ущерб.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично. Действия, связанные с кражей имущества и денежных средств, признаны им в полном объеме. Однако обвинение в совершении действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетней он признал частично.

Несмотря на частичное признание своей вины, виновность подсудимого подтвердилась в полном объеме предъявленного ему обвинения совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств.

Приговором Бахчисарайского районного суда Республики Крым мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 ч. 2 п. п. «б, в», ст. 132 ч. 4 п. «б», ст. 132 ч. 4 п. «б», ст. 158 ч. 2 п. «б», ст. 132 ч. 4 п. «б», ст. 132 ч. 4 п. «б», ст. 132 ч. 4 п. «б», ст. 132 ч. 4 п. «б» УК РФ и ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Серийные воры обокрали торговые центры Симферополя и Ялты на 130 тысяч рублей. Прокуратура передала в суд материалы уголовного дела, возбужденного в отношении жителей Красногвардейского района и Ялты, которые похитили из крымских ТЦ товаров на общую сумму свыше 130 тысяч рублей.

Супруги из Воронежа продавали поддельные турпутевки в Ялту. Ялтинские полицейские задержали супружескую пару из Воронежа, которая продала в социальных сетях 15 поддельных турпутевок в Крым на общую сумму около 1,5 млн рублей.

В Крыму продавщица за месяц украла из магазина 20 тысяч рублей. В Красноперекопском районе сотрудники российской полиции задержали 29-летнюю местную жительницу по подозрению в краже 20 тысяч рублей из кассы магазина, сообщает пресс-служба МВД России по Крыму.

В Севастополе два товарища обчищали станции проката самокатов. Двух жителей Севастополя задержали сотрудники полиции за кражу электросамокатов с городских станций.