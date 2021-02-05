Происшествия
Крымчанин получил 14 лет тюрьмы за половые преступления против 10-летней девочки
Бахчисарайский районный суд Республики Крым вынес приговор местному жителю за преступления, в том числе насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица.
Материалами уголовного дела установлено, что местный житель 1997 года рождения, в октябре 2016 года, с целью кражи чужого имущества из гаража, расположенного на территории домовладения одного из сельчан, незаконно проник в помещение гаража, откуда тайно похитил принадлежащие потерпевшему инструменты на общую сумму 15000 рублей. С похищенным имуществом подсудимый с места преступления скрылся, после чего распорядился им по своему усмотрению.
Кроме того, в 2019-2020 годах мужчина проживал совместно с местной жительницей Бахчисарайского района и ее малолетними детьми. Как установлено досудебным и судебным следствием, в период проживания одной семьей, подсудимый неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении дочери сожительницы, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.
Преступник, действовал многократно с целью удовлетворения своих половых потребностей, достоверно зная о том, что девочка 2010 года рождения, являлась лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, а также ввиду своего возраста и развития не могла понимать фактический характер и значение совершаемых с ней действий и оказывать ему сопротивление, в силу чего ребенок находился в беспомощном состоянии.
Также, в один из дней декабря 2019 года, находясь по месту своего проживания, злоумышленник, достоверно зная о том, что мать его сожительницы хранит денежные средства в своей комнате, тайно похитил спрятанные под матрасом кровати деньги в сумме 12000 рублей, чем причинил потерпевшей значительный материальный ущерб.
В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично. Действия, связанные с кражей имущества и денежных средств, признаны им в полном объеме. Однако обвинение в совершении действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетней он признал частично.
Несмотря на частичное признание своей вины, виновность подсудимого подтвердилась в полном объеме предъявленного ему обвинения совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств.
Приговором Бахчисарайского районного суда Республики Крым мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 ч. 2 п. п. «б, в», ст. 132 ч. 4 п. «б», ст. 132 ч. 4 п. «б», ст. 158 ч. 2 п. «б», ст. 132 ч. 4 п. «б», ст. 132 ч. 4 п. «б», ст. 132 ч. 4 п. «б», ст. 132 ч. 4 п. «б» УК РФ и ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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