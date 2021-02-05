Общество
Крымчане массово везут лекарства с Украины
фото © Новости Крыма
За 2020 год было зарегистрировано 77 попыток ввоза лекарств с Украины в Крым.
Об этом во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал начальник Крымской таможни, генерал-майор таможенной службы Виктор Холичев.
«Было выявлено 77 случаев незаконного ввоза препаратов. Были составлены дела об административных правонарушениях», - рассказал Виктор Холичев.
Он отметил, что таможенники проанализировали, какого рода лекарства граждане чаще всего пытаются ввезти незаконно и оказалось, что среди них не преобладают препараты для лечения коронавируса или антибиотики.
Тем не менее, недавно была зарегистрирована попытка ввоза партии лекарств от пневмонии.
«Недавно был случай в МАПП «Армянск» физлицо завозило 92 упаковки лекарственных препаратов для лечения пневмонии. Лекарства были изъяты, поскольку их стоимость превышала в пять раз нормы для ввоза. Административный протокол составлен, ведется административное производство», - рассказал и.о. первого заместителя начальника таможни, подполковник таможенной службы Евгений Воронов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин проведет семь лет в колонии за смертельное ДТП. Красногвардейский районный суд приговорил местного жителя к семи годам колонии общего режима за смертельное ДТП.
Силовики проверяют информацию о распределении грантов в Севастополе «между своими». Федеральная антимонопольная служба после жалоб ряда компаний, в том числе представителей Севастополя, проверит наличие нарушений в распределении 1,2 миллиардов грантовых рублей в 2020 году, сообщает сайт ФАС.
Обыск у активистки в Ялте провели по уголовному делу о «клевете в СМИ или интернете». Обыск у ялтинской активистки Людвики Пападопулу, прошедший утром 4 февраля, проводили в рамках уголовного дела о «клевете в СМИ или в интернете» (статья 128.1 часть 2 Уголовного кодекса России).
Украинские пограничники оштрафовали шесть человек за незаконный въезд в Крым. В среду, 3 февраля, во время проверки документов на КПВВ «Каланчак» на границе Крыма с Херсонской областью обнаружено 6 граждан Украины, которые, как утверждают в Херсонском погранотряде Госпогранслужбы, нарушили порядок въезда на полуостров.
В Севастополе снизилось число новых заражений коронавирусом
В Севастополе за сутки выявлено еще 92 случая заболевания коронавирусной инфекцией, четверо скончались.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Сколько заболело коронавирусом в Крыму 5 февраля: сводка
За 4 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 152 случая коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Появились новые данные по наполняемости водохранилищ
Общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока к началу февраля составил 36.052 млн куб. м, что на 4.744 млн куб. м больше, чем месяц назад и на 48.875 млн куб. м меньше, чем год назад, сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.
24 часа назад
Змеи помешали коммунальщикам чинить водопровод в крымском селевидео
18 часов назад
В Крыму установили прожиточный минимум
20 часов назад
В Крыму попрощались с полицейскими, погибшими в ДТП
18 часов назад
Крымчане массово везут лекарства с Украины
За 2020 год было зарегистрировано 77 попыток ввоза лекарств с Украины в Крым.