Крымчане массово везут лекарства с Украины

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За 2020 год было зарегистрировано 77 попыток ввоза лекарств с Украины в Крым.

Об этом во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал начальник Крымской таможни, генерал-майор таможенной службы Виктор Холичев.

«Было выявлено 77 случаев незаконного ввоза препаратов. Были составлены дела об административных правонарушениях», - рассказал Виктор Холичев.

Он отметил, что таможенники проанализировали, какого рода лекарства граждане чаще всего пытаются ввезти незаконно и оказалось, что среди них не преобладают препараты для лечения коронавируса или антибиотики.

Тем не менее, недавно была зарегистрирована попытка ввоза партии лекарств от пневмонии.

«Недавно был случай в МАПП «Армянск» физлицо завозило 92 упаковки лекарственных препаратов для лечения пневмонии. Лекарства были изъяты, поскольку их стоимость превышала в пять раз нормы для ввоза. Административный протокол составлен, ведется административное производство», - рассказал и.о. первого заместителя начальника таможни, подполковник таможенной службы Евгений Воронов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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