Какой сегодня праздник 5 февраля

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Сегодня, 5 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всероссийский день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей

Этот традиционный день памяти, который отмечают сотрудники и ветераны дипломатически-курьерской службы МВД РФ, приурочен к годовщине трагической гибели дипкурьера Теодора Нетте 5 февраля 1926 года.

Теодор Иванович Нетте был дипломатическим курьером Народного комиссариата иностранных дел СССР. 5 февраля 1926 года он вместе с Иоганном Махмасталем перевозил дипломатическую почту в поезде Москва-Рига

Между станциями Икшкиле и Саласпилс вооруженные револьверами неизвестные потребовали от проводника показать купе дипкурьеров и напали на советского торгового представителя Печерского. Услышав шум, Нетте и Махмасталь приготовили оружие, но не успели закрыть дверь купе.

Нападавшие открыли огонь, Нетте был ранен в голову в перестрелке и умер на месте. Махмасталь довел схватку до победного конца, а затем, раненный в руку и живот, охранял диппочту и доставил ее по назначению.

День святой Агаты

Святая Агата Сицилийская происходила из одного знаменитого рода, проживавшего на острове Сицилия.

После принятия крещения она, из любви к Христу, решила сохранить девственность. Но ее красота привлекла внимание римского наместника Квициана. Когда Квициан, как и прочие кандидаты в женихи, получил отказ Агаты, он возненавидел девушку. Квициан, выполняя распоряжения императора, возглавил волну гонений на сицилианских христиан. Одной из первых была арестована Агата.

В это время на Сицилии произошло землетрясение, в ходе которого погибло много язычников, и тогда испуганный наместник, видя в этом руку провидения, прекратил гонения на христиан. Испуганные палачи прекратили терзать Агату, но та уже, не выдержав пыток, скончалась в тюрьме.

Агафий Полухлебник

Народный праздник «Агафий-полухлебник» отмечается 5 февраля (по старому стилю - 23 января). В этот день Православная церковь чтит память святых: священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела. Агафангел - это мужское имя греческого происхождения, означающее «Добрый вестник». Его на Руси носили преимущественно монахи. Другие названия праздника: «Агафий», «Агафонник», «День Агафия», «Павлин Милостивый».

Также сегодня, 5 февраля, отмечают такие праздники:

- День «Подарите детям улыбку» (Give Kids a Smile Day) в США

- День красной одежды (National Wear Red Day) в США

- День разукрашивания планов на будущее

- День эрудита

- Всемирный день Нутеллы (World Nutella Day)

- Международный день бойскаутов

- День шоколадного фондю (National Chocolate Fondue Day) в США

- День единства в Бурунди

- День бабочки-монарх (Western Monarch Day) в США

- День метеоролога (National Weatherman's Day) в США

- День освобождения от оккупации Сан-Марино

- День Рунеберга в Финляндии

- День рождения кронпринцессы Мэри в Дании

- День солидарности с Кашмиром в Пакистане

Сегодня именины празднуют: Феоктист, Федор, Климент, Евсевий, Агафангел, Геннадий, Мавсима (Максим), Павлин, Саламан (Соломон).

Что происходило 5 февраля в прошлые годы

1585 - во Львове основано Успенское Ставропигийское братство

1803 - реорганизация системы образования в России (создание учебных округов, а также 4 типов учебных заведений: школ, гимназий, лицеев и университетов)

1816 - в Риме состоялась премьера оперы Джоакино Россини «Севильский цирюльник» (другой вариант20 февраля)

1861 - в Филадельфии (США) Коулмен Селлерс запатентовал кинематоскоп.

1887 - в театре «Ла Скала» (Милан) состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Отелло»

1919 - Первая в Европе регулярная авиалиния связывает Берлин и Веймар.

1924 - радио ВВС начало передавать из Гринвичский обсерватории сигналы точного времени

1926 - вооруженное нападение на советских дипкурьеров Т. Нетте (убит) и И. Махмасталя (ранен) на территории Латвии. День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.

1928 - Удается искусственно синтезировать витамин D.

1936 - на экраны США вышел новый фильм Чарли Чаплина «Новые времена»

1946 - вступил в силу «Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польскую государственную границу»

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Норвегией

2009 - сомалийские пираты освободили украинское судно «Фаина».

2009 - в Швеции неизвестный бросил ботинок у посла Израиля во время его выступления в Стокгольмском университете.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 февраля. Какие праздники будут завтра?

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