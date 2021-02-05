Как туристам оформить платное разрешение на посещение крымских заповедников

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С 1 февраля 2021 года туристическое посещение заповедников «Ялтинский горно-лесной», «Опукский», «Казантипский», «Лебяжьи острова» в Крыму стало платным.

За посещение всех особо охраняемых природных территорий (ООПТ), находящихся в ведении ФГБУ «Заповедный Крым» установлена плата 150 рублей на человека за единоразовое пешее посещение.

Право на бесплатное единоразовое посещение имеют 17 категорий граждан РФ. Точный перечень представлен на сайте учреждения.

По инициативе ФГБУ “Заповедный Крым» установленный перечень льготных категорий был дополнен еще одним пунктом — местные жители. По этой категории, право на бесплатное посещение имеют граждане РФ, постоянно зарегистрированные на территории Республики Крыма и города федерального значения Севастополь.

Посещение ООПТ допускается пешим способом по установленным экомаршрутам только на основании разрешения на посещение.

Через официальный сайт ФГБУ «Заповедный Крым» уже с 1 февраля 2021 года можно: оплатить посещение, оформить льготное единоразовое разрешение, получить долгосрочный пропуск для местных жителей.

Напоминаем, что территории заповедников «Опукский» и «Казантипский» до 1 марта 2021 года закрыты для посещения, в связи с наступлением «режима тишины». Заповедник “Лебяжьи острова» можно посетить исключительно в научных целях.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Заповедники в Крыму прекращают работу. Из-за непогоды природные заповедники Крыма в воскресенье будут закрыты, в том числе и Ялтинский горно-лесной заповедник, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

Бюрократы пытаются усложнить туристам возможность ходить в походы по крымским горам. Теперь, чтобы насладиться дикой природой Крыма — подняться по Боткинской тропе, полюбоваться водопадом Учан-Су или панорамой Ялты с зубцов Ай-Петри — нужно заранее в рабочие часы любого буднего дня подать онлайн-заявку.

Это все из-за газа: рядом с границами Ялтинского заповедника вырубили лес. Вырубка деревьев в конце 2020 года в районе ФГБУ «Заповедный Крым» связана с прокладкой газопровода «Ялта-Форос-Севастополь».

Теоретически в крымском лесу можно повстречать даже Йети. Продолжительные новогодние выходные просто обязывают жителей и гостей Крыма отправиться на прогулку в зимний лес. В это время года он привлекает своей таинственностью и необычными пейзажами, а также возможностью повстречать его обитателей.