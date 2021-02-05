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Власть

Как только пойдет снег, дорога на Ай-Петри будет закрыта

17:52 пятница, 5 февраля 2021
Ялта
Как только пойдет снег, дорога на Ай-Петри будет закрыта

фото © ria.ru

Движение на участке дороги на Ай-Петри будет ограничено в случае начала снегопада.

Как сообщили в администрации Ялты, соответствующее решение принято оперативным штабом при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и экстренным предупреждением МЧС об опасных гидрометеорологических явлениях.

«Оперативным штабом рассмотрены меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения на автодороге Бахчисарай – Ялта в связи с высокой опасностью снежных заносов и схода снежных лавин на участке на 50-55 км (в районе подъема на гору Ай-Петри)», – пояснили в администрации.

При этом решением штаба предприятию «Крымавтодор» предписано в случае необходимости – при начале снегопада, при возникновении угрозы снежных заносов или угрозы схода снежных лавин – ввести ограничение движения транспортных средств на этом участке, за исключением полноприводных автомобилей повышенной проходимости, оборудованных средствами противоскольжения.

Кроме того, отметили в администрации Ялты, «Крымавтодору» поручено установить соответствующие дорожные знаки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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