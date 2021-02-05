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Бизнес

Инвестор начал строительство логистического центра под Симферополем

Строительство логистического центра началось в Симферопольском районе рядом с новым медцентром имени Семашко.

Об этом рассказал министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко.

«В Симферопольском районе инвестор приступил к строительству логистического комплекса класса «А» с объемом заявленных инвестиций 325 миллионов рублей. Проект был поддержан Советом министров Крыма летом 2018 года», – сказал он.

В настоящий момент на строительной площадке ведутся подготовительные работы, проводится расчистка и выравнивание территории.

Министр добавил, что интерес к логистическому комплексу уже проявили розничные сети продуктов питания и компании по продажам промышленных товаров. «Отмечу, что строительство таких объектов актуально для Крыма. Во-первых, это более быстрые поставки, за счет сокращения количества участников в логистической цепи, что в свою очередь приводит к снижению стоимости продуктов для населения. Во-вторых, это новые рабочие места, увеличение налоговой базы и доходов в бюджет всех уровней», – заключил министр.

Класс «А» логистического центра означает, что складские помещения будут просторными, высотой не менее 10 метров, оборудованными термостатами и современными системами вентиляции и пожарной безопасности. В самом комплексе предполагается наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузов и круглосуточная охрана.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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