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Общество

«Дыхание Арктики»: прогноз для Крыма на выходные

11:09 пятница, 5 февраля 2021
«Дыхание Арктики»: прогноз для Крыма на выходные

фото © Новости Крыма

В пятницу и на выходных Крым «зацепит хвостовая часть» холодного атмосферного фронта, которая принесет похолодание и скоротечные осадки, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он объяснил, что в центральный район России в начале недели пришел арктический атмосферный фронт, который принес с собой снежные «заряды» и холодный воздух. «Крымчан этот атмосферный фронт зацепит лишь своим «хвостом». Серьезных осадков не предвидится, но (будет дуть) холодный ветер западных румбов со скоростью 12 м/с», - уточнил синоптик.

По его словам, в пятницу температура воздуха составит днем  от +2 до +5. При этом ночью столбики термометров опустятся до нулевой отметки.

«Выходные будут ненастные. Холодный фронт обострится, вокруг него сформируется шлейф многослойных облаков, пасмурное небо и кратковременные осадки, местами переходящие в смешанную фазу. Температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, ну а днем в субботу +2...+7, а в воскресенье от 0 до +5. Будет неприятный северо-восточный ветер. Крымчане почувствуют на себе дыхание Арктики», - заключил Тишковец. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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