Власть
Часть пригорода Симферополя осталась без воды на несколько дней
В нескольких микрорайонах на окраине Симферополя и дачных поселках в пригороде крымской столицы отключено водоснабжение из-за подготовки к запуску магистрального трубопровода.
Об этом сообщили в ГУП «Вода Крыма».
«В связи с производством работ по переорганизации системы водоснабжения и подготовке к запуску магистрального трубопровода 5 и 6 февраля 2021 года ограничено водоснабжение микрорайонов Белое 1, 2, 3, 4, 5 и Хошкельды, сел Ана-Юрт, Акрополис поселка Айкован, СПК «Юбилейный», «Дачник», «Садовод», - сказано в сообщении.
На время ввода ограничений водоснабжения организован подвоз питьевой воды.
Кроме того, в данных микрорайонах и селах имеются запасы воды в накопительных емкостях. Эту воду рекомендовано использовать в качестве технической.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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