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Происшествия

Большая волна чуть не отправила ко дну рыбака из Ялты

16:46 пятница, 5 февраля 2021
Ялта

Рыбак из Ялты решил выйти в море за добычей в плохую погоду. Не успел он заплыть на резиновой лодке дальше пирса, его тут же накрыло волной.

Видео в социальные сети выложили очевидцы.

В комментариях под видео мнения разделись, кто-то осуждает моряка за то, что он вышел в море в непогоду.

Другие его защищают: «Рыбак вышел в тихое море и потом поднялся шторм! Это так часто бывает», – пишут пользователи.

В социальных сетях утверждают, что рыбак не пострадал. — передает «Крым 24».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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