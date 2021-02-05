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Происшествия

Автобус «Махачкала - Крым» попал в смертельную аварию

17:48 пятница, 5 февраля 2021

Три легковых автомобиля и автобус, следовавший из Махачкалы в Крым столкнулись в Кумторкалинском районе Дагестана.

«ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, столкнулся с Lada Priora, после чего по касательной был задет автобус Махачкала - Крым. Для того, чтобы избежать сильного столкновения, водитель автобуса съехал в кювет. Другими участниками ДТП была задета Toyota Camry», – сообщил собеседник.

По данным правоохранителей, погибла девушка 1988 года рождения, водитель Lada госпитализирован. При этом пассажиры автобуса не пострадали, уточнили в МВД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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