Власть
Аксенов назначил главу МЧС Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность министра чрезвычайных ситуаций Республики Крыма Сергея Садаклиева.
Соответствующий указ опубликован на портале регионального правительства.
«Назначить Садаклиева Сергея Николаевича на государственную должность Республики Крым - министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым», - говорится в документе.
Сергей Садаклиев родился 20 ноября 1971 года в Болграде, Одесской области. В 1988 году он поступил в Пушкинское высшее военно-инженерное строительное училище, которое окончил в 1993 году.
Его карьера началась с должности командира взвода 80-го инженерно-технического батальона Крымского территориального инженерно-строительного управления.
С 1999 по 2003 год - начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения - заместитель начальника гражданской обороны Киевского района Симферополя.
С 2003 по 2011 год занимал должность начальник отдела планирования и мониторинга техногенно-природной безопасности управления планирования и мониторинга Главного управления МЧС Украины в Автономной Республике Крым.
С 2014 года по 2015 год - заместитель начальника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) - начальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Республике Крым.Через год он был назначен заместителем начальника Главного управления МЧС по Крыму в отделе антикризисного управления.
С 2020 года он первый заместитель начальника Главного управления.
4 января стало известно, что глава крымского Министерства чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов скончался в больнице от осложнений после коронавирусной инфекции. Министру было 65 лет. Службе в системе госпожнадзора и МЧС он отдал более 40 лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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