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Власть

Аксенов и Развожаев стали самыми непопулярными губернаторами в соцсетях

14:51 пятница, 5 февраля 2021
Аксенов и Развожаев стали самыми непопулярными губернаторами в соцсетях

фото © vesti92.ru

Доля позитивных упоминаний глав Крыма и Севастополя составила меньше полутора процентов.

Главы Республики Крым и Севастополя стали аутсайдерами рейтинга по доле позитивных упоминаний в соцсетях в январе. Об этом говорится в исследовании Центра политической конъюктуры.

Так, губернатор Севастополя Михаил Развожаев занял 85-е место с 1,35% положительных упоминаний, а глава Крыма Сергей Аксенов – последнее, 85-е место, с показателем 1,3%.

Кроме того, Развожаев сдал позиции по общему количеству упоминаний в соцсетях, опустившись с 35 на 30 место. Число его упоминаний сократилось на 5,5 тысячи и составило 7,7 тысячи. При этом Сергей Аксенов остался на прежнем 7-м месте: в январе его имя упоминалось почти 19 тысяч раз.

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