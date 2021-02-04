Змеи помешали коммунальщикам чинить водопровод в крымском селе

В поселке Штормовом работников предприятия «Вода Крыма» в канализационном приямке ждал неожиданный сюрприз – змеиное гнездо.

Видео с «находкой» прислали очевидцы в рамках проекта #Народнаясводка.

Кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и зоологии КФУ Сергей Леонов объяснил, что змеи, которых сняли на видео – желтобрюхие (или каспийские) полозы. Эти пресмыкающиеся не опасны для человека.

«Змеи забрались туда на зимовку. И это не странно, так как в канализации или там, где проложены трубы, зачастую тепло. Они обычно зимуют в норах, достаточно глубоко под землей. А этот коллектор для них – настоящие «апартаменты». Скорее всего, они были на глубине. Но потом их смыло поднявшейся водой и они, забираясь друг на друга, таким образом спасаются. Однако при этом они плавучие и спокойно держатся на воде», - объяснил ученый.

Он добавил, что в таких случаях лучше змей не трогать, но если необходимо провести работы, нужно было надеть ватные перчатки и аккуратно вытащить змей из колодца и потом дать им уползти.

«Сейчас тепло, они успеют куда-то спрятаться до морозов, ибо отрицательные температуры они тяжело переносят. Такие полозы - крупные змеи, но не ядовитые. Хотя укус змеив любом случае неприятен», - заключил Леонов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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