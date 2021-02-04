Жители Севастополя потеряли павильон троллейбусной остановки

В Севастополе жители улицы Токарева хватились вдруг исчезнувшего остановочного комплекса.

О странном происшествии сообщил местный житель.

По его словам, привычный павильон для ожидания общественного транспорта у дома по улице Токарева, 18а, был спилен неизвестными «под самый корешок». Бдительные граждане, естественно, сразу же предположили худшее: остановку украли, чтобы сдать на металлолом, или продали кому-то.

Однако, как выяснилось, причина исчезновения остановочного комплекса гораздо проще – павильон убрали сотрудники ГБУ «Севавтодор», чтобы впоследствии заменить его на современную «умную» остановку. Сделать это планируется в ближайший месяц.

«Пусть жители не переживают, скоро остановку им восстановят», — заверил глава отдела безопасности дорожного движения «Севавтодора» Сергей Волков.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручал провести инвентаризацию остановочных комплексов города, чтобы выяснить, какие из них нуждаются в замене или ремонте. Заняться этим департамент транспорта должен в нынешнем году.

В тексте использованы материалы: Форпост

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