Житель Алушты получил 10 лет колонии за убийство по неосторожности

Следствие доказало вину гражданина, который при попытке вернуть долг убил человека и оказывал давление на свидетеля, принуждая его дать ложные показания.

Об этом сообщил в пресс-службе прокуратуры РК.

По версии правоохранителей, мужчина случайно узнал о предстоящей встрече знакомых с должником. На рандеву он пришел нетрезвым и, пытаясь вернуть деньги, которые давал в долг, крепко избил должника.

Напротив остановки общественного транспорта он нанес ему несколько ударов ногами по голове, затем украл из карманов жертвы 2 тысячи рублей. От закрытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался в больнице.

«Желая избежать уголовного ответственности, подсудимый принуждал одного из свидетелей преступления к даче заведомо ложных показаний, нанеся ему телесные повреждения», — рассказали в пресс-службе.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, назначив окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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