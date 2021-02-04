Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +11
море +10

Происшествия

Житель Алушты получил 10 лет колонии за убийство по неосторожности

09:46 четверг, 4 февраля 2021
Алушта

Следствие доказало вину гражданина, который при попытке вернуть долг убил человека и оказывал давление на свидетеля, принуждая его дать ложные показания.

Об этом сообщил в пресс-службе прокуратуры РК.

По версии правоохранителей, мужчина случайно узнал о предстоящей встрече знакомых с должником. На рандеву он пришел нетрезвым и, пытаясь вернуть деньги, которые давал в долг, крепко избил должника.

Напротив остановки общественного транспорта он нанес ему несколько ударов ногами по голове, затем украл из карманов жертвы 2 тысячи рублей. От закрытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался в больнице.

«Желая избежать уголовного ответственности, подсудимый принуждал одного из свидетелей преступления к даче заведомо ложных показаний, нанеся ему телесные повреждения», — рассказали в пресс-службе.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, назначив окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Акции за Навального: в Севастополе суд наказал еще шесть человек. Крымская правозащитная группа сообщает, что Ленинский районный суд Севастополя 1 февраля вынес постановления о назначении наказания в отношении еще 6 человек за участие в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Крымские налоговики нашли способ увеличить выручку общепита в шесть раз. В Крыму стартовал проект Федеральной налоговой службы «Общественное питание», направленный на сокращение теневого рынка и поддержку конкуренции.

Трое севастопольцев разграбили древний могильник. Суд в Севастополе постановил взыскать ущерб с «черных археологов», которые разграбили объект культурного наследия «Грунтовый могильник у села Верхнесадовое».

Крымчанина накажут за прописку в своем доме 12 «нелегалов». Житель одного из сел Симферопольского района прописал в своем доме 12 нелегалов.

Коронавирус в Крыму
Новый антирекорд по суточным случаям коронавируса зафиксирован в Севастополе

Новый антирекорд по суточным случаям коронавируса зафиксирован в Севастополе

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 103 человек.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
В Крыму учатся уничтожать подходящие к берегу корабли

В Крыму учатся уничтожать подходящие к берегу корабли

Расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) «Бал» Черноморского флота отработали уничтожение корабль условного противника ракетным залпом.

Главное за вчера

Появилось видео с места гибели трех полицейских в Крыму

Следком Крыма опубликовал видео последствий ДТП в Кировском районе, где в результате лобового столкновения автомобиля полиции и Skoda Fabia погибли три силовика и еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

23 часа назад

Власть
«Уровень песочницы»: Аксенова опять раскритиковали за информационную политику

«Уровень песочницы»: Аксенова опять раскритиковали за информационную политику

Экс-депутат керченского городского Совета Константин Ерманов разослал досудебные претензии в ряд крымских СМИ из-за публикации фейковой новости об его «миллионах».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации