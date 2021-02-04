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Коронавирус в Крыму

Восемь летальных случаев от COVID-19 зафиксировано Крыму за сутки

12:47 четверг, 4 февраля 2021

Медики зафиксировали восемь летальных случаев пациентов с COVID-19 за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

С начала пандемии в Крыму скончался 791 человек с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выявлено 148 новых случаев коронавируса. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 32 980 человек. Выздоровевших за весь период – 28 140 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новый антирекорд по суточным случаям коронавируса зафиксирован в Севастополе. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 103 человек.

В Крыму - полторы сотни новых заражений за сутки. За 3 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власти Крыма уверены, что туристы не привезли на Новый год в Крым коронавирус. Четверть миллиона гостей, посетивших полуостров в новогодние каникулы, не спровоцировали роста числа заболеваний новой коронавирусной инфекцией.

Тысячи крымчан остались без жизненно важных препаратов. В Крыму не могут справиться с дефицитом жизненно важных препаратов.

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