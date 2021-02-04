Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новый антирекорд по суточным случаям коронавируса зафиксирован в Севастополе ● В Крыму - полторы сотни новых заражений за сутки ● Более 50 школьных классов в Крыму закрыли на карантин ● Власти Крыма уверены, что туристы не привезли на Новый год в Крым коронавирус ● Семь пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
Восемь летальных случаев от COVID-19 зафиксировано Крыму за сутки
Медики зафиксировали восемь летальных случаев пациентов с COVID-19 за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
С начала пандемии в Крыму скончался 791 человек с коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выявлено 148 новых случаев коронавируса. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 32 980 человек. Выздоровевших за весь период – 28 140 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Новый антирекорд по суточным случаям коронавируса зафиксирован в Севастополе. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 103 человек.
В Крыму - полторы сотни новых заражений за сутки. За 3 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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