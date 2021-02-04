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Власть

«Водили за нос весь год»: Аксенов отчитал главу Керчи из-за дорог

19:26 четверг, 4 февраля 2021
Керчь
«Водили за нос весь год»: Аксенов отчитал главу Керчи из-за дорог

фото © rbc.ru

Глава республики Сергей Аксенов раскритиковал работу главы администрации Керчи Сергея Бороздина из-за невыполнения обязательств по срокам сдачи объектов.

В частности, речь шла о строительстве дороги по улице Гаспринского. Вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов уточнил, что объект должны были сдать до 1 февраля. 

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин отчитался, что дорога уже готова, но нужно два месяца, чтобы установить освещение, остановочные павильоны и нанести дорожную разметку. Работы должны быть завершены до первого апреля. 

«Что, два месяца нужно для завершения? Считайте технологические сроки. Этот объект должен был быть сдан в прошлом году – еще 30 сентября. И так просрочено, а теперь столбы еще будут устанавливать два месяца. Максимум две недели надо. Дорога три километра – подрядчик нас водил за нос весь 2020 год, - возмутился глава региона. - Я не могу понять, почему первое апреля. На прошлом совещании все успевали, это некачественное планирование. Как могли ставить задачи, а потом появляется два месяца? На первое февраля объект должен был быть полностью готов».

Евгений Кабанов подчеркнул, что в керченской администрации сорвали срок передачи дороги к крепости «Керчь» в ведение Службы автомобильных дорог. 

Он поручил разобраться в ситуации и наказать всех виновных: оштрафовать подрядчика,  а ответственных руководителей в администрации – лишить премий. 

Аксенов также предупредил, что в следующий раз за невыполненные обязательств по срокам главам администраций будет объявлен выговор, а после второго выговора последует увольнение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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