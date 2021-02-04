Власти в Крыму обещают деньги туристическому бизнесу, пострадавшему из-за пандемии

фото © pixabay.com

Министерство курортов и туризма Крыма сообщило, что представители местного туристического бизнеса, которые в «наибольшей степени» пострадали от пандемии коронавируса, могут подать заявки на получение материальной помощи.

Как уточняется, речь идет о 12 тысячах 130 рублях на работника. Срок подачи заявок – с 1 февраля по 31 марта 2021 года.

«Получатели мер поддержки заполняют и подают заявку на портале правительства Крыма. Заявка подписывается при помощи электронной цифровой подписи (ЭЦП). Индивидуальные предприниматели, не имеющие ЭЦП, могут подать заявку через Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства и его обособленные подразделения в муниципальных образованиях, на безоплатной основе, предоставив ему право подать заявку от своего имени на основании доверенности в простой письменной форме либо по нотариальной доверенности через третьих лиц», – говорится в сообщении министерства.

При этом подчеркивается, что заявку отклонят, если она не будет соответствовать условиям закона от 25.06.2020 № 86-ЗРК/2020 «О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

«О ходе рассмотрения заявки организации и индивидуальные предприниматели будут извещаться автоматически на адрес электронной почты, указанной в заявке. Направление денежных средств на счета получателей мер поддержки производится не позднее следующего дня после включения заявки в Реестр получателей мер поддержки», – сообщили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дорожникам в Крыму предприятие задолжало более 400 тысяч рублей. В Симферополе руководство одного из предприятий с мая по декабрь 2020 года не платило зарплату трем сотрудникам.

Базу отдыха «Прибой» в Коктебеле хотел купить соратник Януковича. Электронный аукцион по продаже имущества расположенной в Коктебеле базы отдыха «Прибой», организованный «Распорядительной дирекцией имущества Республики Крым» и проведенный 26 января, признан несостоявшимся – к участию в аукционе был допущен всего один участник.

Цены на однушки в Севастополе почти сравнялись с московскими. За видовые квартиры в городе-герое просят 16 миллионов рублей.

В Севастополе заявили, что цены на продукты в городе стабильны. В Севастополе не зафиксировали колебаний цен на социально значимые товары, заявил директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Вадим Кирпичников.