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Власть

Власти в Крыму обещают деньги туристическому бизнесу, пострадавшему из-за пандемии

13:07 четверг, 4 февраля 2021
Власти в Крыму обещают деньги туристическому бизнесу, пострадавшему из-за пандемии

фото © pixabay.com

Министерство курортов и туризма Крыма сообщило, что представители местного туристического бизнеса, которые в «наибольшей степени» пострадали от пандемии коронавируса, могут подать заявки на получение материальной помощи.

Как уточняется, речь идет о 12 тысячах 130 рублях на работника. Срок подачи заявок – с 1 февраля по 31 марта 2021 года.

«Получатели мер поддержки заполняют и подают заявку на портале правительства Крыма. Заявка подписывается при помощи электронной цифровой подписи (ЭЦП). Индивидуальные предприниматели, не имеющие ЭЦП, могут подать заявку через Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства и его обособленные подразделения в муниципальных образованиях, на безоплатной основе, предоставив ему право подать заявку от своего имени на основании доверенности в простой письменной форме либо по нотариальной доверенности через третьих лиц», – говорится в сообщении министерства.

При этом подчеркивается, что заявку отклонят, если она не будет соответствовать условиям закона от 25.06.2020 № 86-ЗРК/2020 «О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

«О ходе рассмотрения заявки организации и индивидуальные предприниматели будут извещаться автоматически на адрес электронной почты, указанной в заявке. Направление денежных средств на счета получателей мер поддержки производится не позднее следующего дня после включения заявки в Реестр получателей мер поддержки», – сообщили в пресс-службе.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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