Водный кризис
Развитие сюжета: Появились новые данные по наполняемости водохранилищ ● Стали известны подробности планов России по опреснению морской воды в Крыму ● Гидролог рассказала о влиянии снегопадов на водохранилища Крыма ● Незаконных пользователей воды в Крыму оштрафовали почти на 45 млн ● В Крыму просели все источники воды, в том числе скважины
Власти Алушты готовятся закупать воду у собственников источников
фото © ТАСС
Филиал «Воды Крыма» в Алуште провел переговоры с собственниками источников по вопросу приобретения у них воды, сообщает пресс-служба администрации города.
«Для решения вопроса стабильного водообеспечения региона в профильное министерство направлены письма с перечнем всех перспективных источников, а также проведены переговоры с собственниками источников по вопросу приобретения у них воды», – говорится в сообщении со ссылкой на и.о директора Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Тамару Панину.
По ее словам, на сегодняшний день запасы воды в Изобильненском водохранилище составляют 2 млн 740 тыс. кубометров.
«За последние 5 дней приток воды составлял 35 тыс. кубометров воды в сутки, расход – до 22 тыс. кубометров», – сообщила Панина.
В то же время глава администрации города Галина Огнева пообещала, что в городе пока не будут вводить графики подачи воды, «но если не экономить ресурс, то ограничение подачи воды в дневное время неизбежно».
«И прошу руководство «Воды Крыма» рассмотреть острый вопрос – принятие на баланс предприятия бесхозных водо-канализационных сетей, которые находятся на территории Алуштинского региона», – цитирует Огневу пресс-служба администрации.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Появились новые данные по наполняемости водохранилищ. Общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока к началу февраля составил 36.052 млн куб. м, что на 4.744 млн куб. м больше, чем месяц назад и на 48.875 млн куб. м меньше, чем год назад, сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.
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