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Водный кризис

Власти Алушты готовятся закупать воду у собственников источников

15:26 четверг, 4 февраля 2021
Алушта
Власти Алушты готовятся закупать воду у собственников источников

фото © ТАСС

Филиал «Воды Крыма» в Алуште провел переговоры с собственниками источников по вопросу приобретения у них воды, сообщает пресс-служба администрации города.

«Для решения вопроса стабильного водообеспечения региона в профильное министерство направлены письма с перечнем всех перспективных источников, а также проведены переговоры с собственниками источников по вопросу приобретения у них воды», – говорится в сообщении со ссылкой на и.о директора Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Тамару Панину.

По ее словам, на сегодняшний день запасы воды в Изобильненском водохранилище составляют 2 млн 740 тыс. кубометров.

«За последние 5 дней приток воды составлял 35 тыс. кубометров воды в сутки, расход – до 22 тыс. кубометров», – сообщила Панина.

В то же время глава администрации города Галина Огнева пообещала, что в городе пока не будут вводить графики подачи воды, «но если не экономить ресурс, то ограничение подачи воды в дневное время неизбежно».

«И прошу руководство «Воды Крыма» рассмотреть острый вопрос – принятие на баланс предприятия бесхозных водо-канализационных сетей, которые находятся на территории Алуштинского региона», – цитирует Огневу пресс-служба администрации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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