Власть
В Ялте сообщают о полицейском обыске у местной активистки
фото © Новости Крыма
В Ялте прошел обыск у местной активистки Людовики Пападополу, сообщила ее знакомая Мария Попова.
По ее информации, утром 4 февраля ей позвонила Пападополу и сообщила о том, что у нее утром полиция провела обыск и изъяла все электронные данные и устройства.
«Сказала, что был обыск с изъятием всей электронной техники, даже телефона сына. Это связано в рейдерским захватом ее квартиры», – рассказала Попова.
Женщина отметила, что последнее, что ей успела сообщить Пападополу, что она направляется с адвокатом в Симферополь. Но, кто является адвокатом активистки и другие подробности Поповой неизвестны, так как Пападополу больше не выходит на связь.
Официальной информации полиции относительно обыска и изъятия техники у ялтинской активистки нет.
В Ялте 19 ноября 2020 года состоялся суд, который вынес в отношении журналиста Сергея Сардыко решение об административном аресте на трое суток. Согласно данным полицейского протокола, составленного в отношении Сардыко, который опубликовали местные СМИ, речь идет о конфликте журналиста с ялтинским чиновником.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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