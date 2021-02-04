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Власть

В Ялте сообщают о полицейском обыске у местной активистки

13:14 четверг, 4 февраля 2021
Ялта
В Ялте сообщают о полицейском обыске у местной активистки

фото © Новости Крыма

В Ялте прошел обыск у местной активистки Людовики Пападополу, сообщила ее знакомая Мария Попова.

По ее информации, утром 4 февраля ей позвонила Пападополу и сообщила о том, что у нее утром полиция провела обыск и изъяла все электронные данные и устройства.

«Сказала, что был обыск с изъятием всей электронной техники, даже телефона сына. Это связано в рейдерским захватом ее квартиры», – рассказала Попова.

Женщина отметила, что последнее, что ей успела сообщить Пападополу, что она направляется с адвокатом в Симферополь. Но, кто является адвокатом активистки и другие подробности Поповой неизвестны, так как Пападополу больше не выходит на связь.

Официальной информации полиции относительно обыска и изъятия техники у ялтинской активистки нет.

В Ялте 19 ноября 2020 года состоялся суд, который вынес в отношении журналиста Сергея Сардыко решение об административном аресте на трое суток. Согласно данным полицейского протокола, составленного в отношении Сардыко, который опубликовали местные СМИ, речь идет о конфликте журналиста с ялтинским чиновником.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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В Ялте сообщают о полицейском обыске у местной активистки

В Ялте сообщают о полицейском обыске у местной активистки

В Ялте прошел обыск у местной активистки Людовики Пападополу, сообщила ее знакомая Мария Попова.

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