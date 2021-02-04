В центре Ялты хотят снести историческое здание

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Речь идет о бывшем доме баронессы Меллер-Закомельской, где сейчас располагается один из корпусов санатория «Киев».

В Ялте решили снести историческое здание корпуса санатория «Киев» (бывший дом баронессы Меллер-Закомельской), чтобы подготовить территорию к застройке. Об этом в Facebook сообщила местная жительница Елена Морозова, обращаясь к главе города Янине Павленко.

По словам Елены, 1 февраля арендаторов помещений этого корпуса попросили в течение двух недель съехать в связи со сносом зданий и подготовкой территории к застройке. Кроме строений на этом участке расположен парк с вековыми деревьями, которые также подлежат уничтожению.

Женщина отметила, что в 2001 году бывшие здания усадьбы барона Миллер-Закомельского вместе с парком были поставлены на госучет комитетом по охране культурного наследия Крыма. Она попросила главу Ялты Янину Павленко прокомментировать ситуацию и сообщить горожанам, есть ли разрешения на снос исторических зданий, уничтожение парка и его застройку. Ни мэр, ни горадминистрация пока никак не отреагировали.

При этом в ноябре прошлого года пресс-служба ялтинской администрации сообщала, что проект планировки территории санатория «Киев» отклонен, так как в документации нашли нарушения. В департаменте архитектуры и градостроительства Ялты также добавили, что проект не соответствует требованиям Градостроительного Кодекса РФ, а реализация данного проекта противоречит общей градостроительной концепции муниципального образования и не соответствует архитектурно-градостроительному облику исторического центра города.

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