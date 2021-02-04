В Симферополе неизвестный был насмерть сбит BMW

В Симферополе, на восточной объездной дороге автомобиль BMW насмерть сбил пешехода.

Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по РК.

По данным силовиков, водитель BMW двигался со стороны улицы Вишневая в сторону проспекта Победы. Недалеко от автосалона, который находится на объездной дороге, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода под колеса автомобиля попал неизвестный. В результате ДТП пешеход получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте до приезда скоро помощи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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