Происшествия
В Симферополе неизвестный был насмерть сбит BMW
В Симферополе, на восточной объездной дороге автомобиль BMW насмерть сбил пешехода.
Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по РК.
По данным силовиков, водитель BMW двигался со стороны улицы Вишневая в сторону проспекта Победы. Недалеко от автосалона, который находится на объездной дороге, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода под колеса автомобиля попал неизвестный. В результате ДТП пешеход получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте до приезда скоро помощи.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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