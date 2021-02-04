Происшествия
В Севастополе неизвестные вскрывают машины
фото © Форпост
В Севастополе ночью был вскрыт автомобиль. Опасный инцидент произошел в районе улицы Дмитрия Ульянова, 1, сообщает пользователь соцсети «Вконтакте» Юрий Михайловский.
По словам автора поста, кто-то разбил стекло пассажирской двери его машины и покопался в личных вещах владельца. Что искали злоумышленники в чужом автомобиле, неизвестно, но, по словам мужчины, ничего не украли, поскольку и брать нечего было. Тем не менее неприятный осадок от происшествия остался, отметил Юрий Михайловский, и призвал севастопольцев быть бдительнее и осторожнее.
Потерпевший добавил, что со слов сотрудников полиции, к которым он обратился, ему стало известно, что той ночью это было не единственное происшествие – неподалеку аналогичным образом была вскрыта еще одна машина.
В пресс-службе севастопольского МВД сообщили, что к ним действительно поступало обращение по поводу разбитого стекла в машине и сейчас по данному факту проводится проверка. По второму случаю обращений не было, уточнили там.
Источник в экстренных службах города подтвердил, что вскрытий машин было несколько, и есть вероятность, что это дело рук одних и тех же злоумышленников. Пока эта версия проверяется.
В тексте использованы материалы: Форпост
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В Севастополе неизвестные вскрывают машины фото
В Севастополе ночью был вскрыт автомобиль. Опасный инцидент произошел в районе улицы Дмитрия Ульянова, 1, сообщает пользователь соцсети «Вконтакте» Юрий Михайловский.
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