В Севастополе неизвестные вскрывают машины

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В Севастополе ночью был вскрыт автомобиль. Опасный инцидент произошел в районе улицы Дмитрия Ульянова, 1, сообщает пользователь соцсети «Вконтакте» Юрий Михайловский.

По словам автора поста, кто-то разбил стекло пассажирской двери его машины и покопался в личных вещах владельца. Что искали злоумышленники в чужом автомобиле, неизвестно, но, по словам мужчины, ничего не украли, поскольку и брать нечего было. Тем не менее неприятный осадок от происшествия остался, отметил Юрий Михайловский, и призвал севастопольцев быть бдительнее и осторожнее.

Потерпевший добавил, что со слов сотрудников полиции, к которым он обратился, ему стало известно, что той ночью это было не единственное происшествие – неподалеку аналогичным образом была вскрыта еще одна машина.

В пресс-службе севастопольского МВД сообщили, что к ним действительно поступало обращение по поводу разбитого стекла в машине и сейчас по данному факту проводится проверка. По второму случаю обращений не было, уточнили там.

Источник в экстренных службах города подтвердил, что вскрытий машин было несколько, и есть вероятность, что это дело рук одних и тех же злоумышленников. Пока эта версия проверяется.

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