В Крыму установили прожиточный минимум

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В Республике Крым утвердили величину прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года.

Соответствующее постановление Совета министров республики опубликовано на сайте крымского правительства.

Согласно новой утвержденной величине прожиточный минимум в регионе в расчете на душу населения составил 11074 рубля, это на 129 рублей больше, чем на душу населения за предыдущий квартал 2020 года.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен на уровне 11846 рублей (на 175 рублей больше, чем за III квартал 2020 года – ред.), для пенсионеров – 9092 рубля (на 170 рублей больше чем кварталом ранее), для детей – 11643 рубля (на 70 рублей меньше, чем за предыдущий квартал года).

Ранее правительство России утвердило новый прожиточный минимум, который будет действовать в течение всего года в соответствии с новой системой его расчета. В соответствии с постановлением премьер-министра РФ Михаила Мишустина, прожиточный минимум на душу населения составил 11653 рубля, для трудоспособного населения 12702 рубля, для пенсионеров – 10022 рубля, для детей – 11303 рубля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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