В Крыму учатся уничтожать подходящие к берегу корабли

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Расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) «Бал» Черноморского флота отработали уничтожение корабль условного противника ракетным залпом.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«По замыслу учения дивизион БПКРК «Бал», выполнявший задачи по предназначению в одном из позиционных районов Крыма, обнаружил корабль условного противника и взял цель на сопровождение, – говорится в сообщении. – После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчеты БПКРК «Бал» выполнили стрельбу по цели. В результате точного попадания цель была уничтожена».

В роли корабля условного противника был задействован корабельный щит-мишень. Учения проходили на межвидовом полигоне боевой подготовки «Опук».

В ходе учения ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район. После этого они развернули комплекс и отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей. Стрельба проведена в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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