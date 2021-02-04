Власть
В Крыму учатся уничтожать подходящие к берегу корабли
фото © milportal.ru
Расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) «Бал» Черноморского флота отработали уничтожение корабль условного противника ракетным залпом.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
«По замыслу учения дивизион БПКРК «Бал», выполнявший задачи по предназначению в одном из позиционных районов Крыма, обнаружил корабль условного противника и взял цель на сопровождение, – говорится в сообщении. – После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчеты БПКРК «Бал» выполнили стрельбу по цели. В результате точного попадания цель была уничтожена».
В роли корабля условного противника был задействован корабельный щит-мишень. Учения проходили на межвидовом полигоне боевой подготовки «Опук».
В ходе учения ракетчики совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район. После этого они развернули комплекс и отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей. Стрельба проведена в соответствии с планом боевой подготовки сил ЧФ.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
За январь в Крыму вынесли 13 приговоров за уклонение от службы в российской армии. С начала 2021 года в суды Крыма было передано 13 уголовных дел за уклонение от службы в армии России крымчанами.
Военный эксперт: Крым является угрозой безопасности Украины. Он сравнил полуостров с «непотопляемым авианосцем».
Российские военные учились стрелять из автоматов на полигоне в Крыму. На полигоне в Крыму прошли учения армейского корпуса Черноморского флота России.
В Крыму поймали уклонистов от российской армии. Сотрудники полиции Бахчисарайского района задержали молодых людей, которые уклонялись от призыва в вооруженные силы РФ.
Новый антирекорд по суточным случаям коронавируса зафиксирован в Севастополе
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 103 человек.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму учатся уничтожать подходящие к берегу корабли
Расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) «Бал» Черноморского флота отработали уничтожение корабль условного противника ракетным залпом.
Появилось видео с места гибели трех полицейских в Крыму
Следком Крыма опубликовал видео последствий ДТП в Кировском районе, где в результате лобового столкновения автомобиля полиции и Skoda Fabia погибли три силовика и еще три человека получили травмы различной степени тяжести.
23 часа назад
Новые подробности о гибели полицейских в Крыму
16 часов назад
МВД опубликовало данные погибших в ДТП полицейских
19 часов назад
«Уровень песочницы»: Аксенова опять раскритиковали за информационную политику
Экс-депутат керченского городского Совета Константин Ерманов разослал досудебные претензии в ряд крымских СМИ из-за публикации фейковой новости об его «миллионах».