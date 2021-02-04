В Крыму попрощались с полицейскими, погибшими в ДТП

В Кировском районе попрощались с сотрудниками полиции, которые погибли в автомобильной катастрофе 2 февраля 2021 года на трассе «Кировское-Приветное».

Похороны прошли в селе Изюмовка и селе Партизаны. Самого молодого сотрудника Асана Сефляева похоронили накануне в поселке Кировское.

«Трагическая, нелепая случайность вырвала из наших рядов трех сотрудников полиции. Служба в полиции предполагает определенные риски во время несения службы, но в данном случае этого не ожидал никто. Словами не передать ту скорбь и горе, которую испытывают не только родственники, но и все сотрудники полиции. Мы будем добрыми словами их помнить и окажем помощь родственникам погибших, их детям. Выражаем грубое соболезнование всем, кто знает их, кто помнит. Мы их не забудем», – сказал министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда.

В автомобильной катастрофе погибли:

– 29-летний старшина полиции Евгений Фадеев, командир отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Кировскому району. Женат, сыну – один год. Свой 29-й день рождения он отметил недавно – в январе этого года.

– 29-летний сержант полиции Александр Чебанов, старший полицейский отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Кировскому району. Отец двоих детей, старшему – пять, а младшему – четыре года.

– 21-летний сержант полиции Асан Сефляев, полицейский-водитель отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Кировскому району.Напомним, семьям погибших в ДТП полицейским окажут всю необходимую помощь.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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