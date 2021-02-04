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Общество

В Крыму похвастались, что открыли «неизвестный сорт дерева»

18:06 четверг, 4 февраля 2021
В Крыму похвастались, что открыли «неизвестный сорт дерева»

фото © lelenag.livejournal.com

Крымский ученый обнаружил неизвестный ранее сорт дерева вида Айлант высочайший с необычной окраской листьев, к появлению которой привела генетическая мутация.

Открытие сделал профессор, заведующий кафедрой биологической химии Медицинской академии Крымского федерального университета Константин Ефетов.

«В июне 2020 года во время экспедиции в районе Джанкоя я обнаружил дерево с необычной окраской листьев. К появлению уникального узора привела генетическая мутация, при которой хлорофилл не синтезируется в некоторых частях листовой пластинки. Найденный экземпляр – новый сорт Айланта высочайшего. Мы его будем описывать вместе с профессором Агротехнологической академии КФУ Андреем Васильевичем Еной», – цитирует Ефетова пресс-служба КФУ.

Высота дерева составляет четыре метра. Чтобы сохранить уникальный экземпляр накануне его пересадили на территорию Медицинской академии, где ученые будут следить за развитием растения и попробуют его размножить для дальнейшего использования в декоративных целях. «Родина Айланта высочайшего – Китай. В XVIII веке он был завезен в Европу, а в XIX – появился в Крыму. Растение используется с целью озеленения, так как нетребовательно к почве и засухоустойчиво. Сортов айланта известно очень мало, и мы нашли новый, совершенно неизвестный науке, сорт. Нам предстоит большая научная работа по его описанию и размножению. Над названием сорта мы еще думаем», – отметил Ефетов.

Ученый добавил, что увидеть необычную окраску дерева можно будет в мае, когда на нем появятся листья.

В 2017 году профессор Ефетов нашел новый сорт дерева Айлант высочайший в Симферополе. Найденный ранее экземпляр представляет собой молодое, высотой не более метра, дерево, окраска листьев которого переходит от зеленого до кремово-белого цвета. Этому сорту ученые в 2019 году дали название «Альбина» (от латинского слова «albus» – «белый»).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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