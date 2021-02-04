В Крыму поддельщик печатей и документов отделался небольшим штрафом

Феодосийским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в подделке печати и документов.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Керчи.

Нарушителем оказался менеджер предприятия, занятого в сфере техобслуживания и ремонта судового противопожарного оборудования, который без спроса и в корыстных целях изготовил оттиск печати компании.

«Таким образом, злоумышленник без проведения технического освидетельствования, с помощью компьютера, изготовлял и сбывал сертификаты противопожарного оборудования. На таких сертификатах от имени начальника производства он проставил свои печать и подпись», — уточнили в пресс-службе.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя Керченской транспортной прокуратуры, назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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