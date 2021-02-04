Власть
В конце февраля россиянам придется отработать шестидневку
Жителям России придется отработать шестидневную рабочую неделю в конце этого месяца из-за выходного 23 февраля.
Об этом пишет РИА Новости.
«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, это единственная шестидневная рабочая неделя в этом году. Она продлится с 15 по 20 февраля.
Ранее в Роструде заявили, что всего в 2021 году россиян ждет семь коротких рабочих недель. Последняя из них завершится в четверг, 30 декабря.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Уровень песочницы»: Аксенова опять раскритиковали за информационную политику. Экс-депутат керченского городского Совета Константин Ерманов разослал досудебные претензии в ряд крымских СМИ из-за публикации фейковой новости об его «миллионах».
«Секретные районы»: власти России придумали как обойти крымские санкции. Власти планируют создать на Крымском полуострове административные районы, которые будут гарантировать инвесторам особый режим конфиденциальности.
Гимн Севастополя «приватизировала» немецкая компания. А права на гимн России принадлежат американцам.
Чиновники администрации Симферополя стали фигурантами уголовного дела. В Симферополе начали расследовать уголовное дело по факту превышения полномочий при строительстве многоквартирного дома в одном из микрорайонов города, сообщает пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю.
В Ялте сообщают о полицейском обыске у местной активистки
В Ялте прошел обыск у местной активистки Людовики Пападополу, сообщила ее знакомая Мария Попова.
Аксенов хочет следить за мэрами городов с помощью GPS-трекеров
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал надеть на руководителей администраций в Крыму GPS-трекеры, если они не улучшат ситуацию с контролем выполнения работ по благоустройству общественных и придомовых территорий.
Новый антирекорд по суточным случаям коронавируса зафиксирован в Севастополе
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 103 человек.
В ДТП в Крыму погибло три человека
Три человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Кировском районе Крыма.
вчера
Украина потратит миллионы на поддержку каналов, вещающих на Крым
В 2021 году телерадиокомпании, которые вещают на Крымский полуостров и на Донбасс, получат из госбюджета почти 50 млн гривен.