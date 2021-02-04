В конце февраля россиянам придется отработать шестидневку

Жителям России придется отработать шестидневную рабочую неделю в конце этого месяца из-за выходного 23 февраля.

Об этом пишет РИА Новости.

«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, это единственная шестидневная рабочая неделя в этом году. Она продлится с 15 по 20 февраля.

Ранее в Роструде заявили, что всего в 2021 году россиян ждет семь коротких рабочих недель. Последняя из них завершится в четверг, 30 декабря.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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