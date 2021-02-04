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Власть

В Керчи приступили к строительству новой канализационной насосной станции

11:01 четверг, 4 февраля 2021
Керчь

В районе микрорайона Семь Ветров в Керчи началось строительство новой канализационной насосной станции в рамках проекта по реконструкции КНС «Колхозная».

Об этом глава администрации города Сергей Бороздин написал на своей странице в Facebook.

«Сейчас там действует станция, построенная работниками завода «Залив» в 70-х годах прошлого столетия. Кроме того, что оборудование станции уже устарело, появилась необходимость и в увеличении мощности. Это обусловлено расширением жилой застройки в данном районе. Существующая станция выкачивает порядка 150 кубометров стоков в час. Производительность насосного оборудования новой составит 300 кубометров стоков в час. Станция будет оснащена современным оборудованием», — написал Бороздин.

Также, по словам главы керченской администрации, на объекте уже обустроены два резервуара со спецоборудованием для приема и дробления стоков, а также выкачивания их по напорному коллектору в сеть.

«После ввода в эксплуатацию новой КНС здание ныне действующей станции будет реконструировано и переоборудовано под административно-бытовой корпус для размещения электрощитовых, санитарной комнаты и комнаты отдыха для персонала. Запланировано также проведение благоустройства территории, установка систем освещения и видеонаблюдения», — уточнил Бороздин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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