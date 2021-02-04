«Уровень песочницы»: Аксенова опять раскритиковали за информационную политику

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Экс-депутат керченского городского Совета Константин Ерманов разослал досудебные претензии в ряд крымских СМИ из-за публикации фейковой новости об его «миллионах».

29 января керченский городской Совет досрочно лишили Ерманова мандата за то, что он не указал в декларации о доходах сумму, возвратившуюся на социальную карту его жены от оплаты за детский сад, и 10 тысяч уставного капитала в его фирме. Несмотря на то, что подобную ошибку нашли еще у нескольких депутатов, без мандата остался только Ерманов, до этого написавший запросы в прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой выяснить, каким образом теща главы Крыма оказалась владелицей недвижимости стоимостью 400 млн рублей в центре Москвы.

Рассказывая о заседании керченского Совета 29 января, ряд СМИ, финансируемых из бюджета РК, сообщили, что Ерманова лишил мандата за сокрытие почти миллиона рублей.

«Некрасиво: пустили фейк, за который, кстати, теперь можно получить уголовную ответственность, его растиражировали СМИ, а после новость у себя затерли, но это и есть метод работы крымских СМИ», – комментируют ситуацию общественник Александр Талипов.

«Мы не знаем, кто-то советует губернатору Аксенову так выстраивать политику вокруг своих хейтеров или это его личные комплексы и страхи так реализуются, – продолжает тему telegram-канал «ЧКХ». – Но все происходящее с Ермановым – это разборка уровня детской песочницы».

«Если по закону три нарушителя, то надо было всех троих наказывать, – цитирует политолога Алену Август экспертно-аналитический центр «Юг». – Это было бы показателем того, что: а) работает закон и б) перед законом все равны. А когда выщелкивается один, это нехорошо для образа власти в целом, а Аксенов – ее олицетворение в регионе. Потому что выходит, что одним можно, а другим нельзя. Если же губернатор таким образом попытался убрать своего критика, то это самое плохое, что можно было сделать. Он таким образом строит этому депутату образ страдальца. Аксенов сам себе взращивает врагов».

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