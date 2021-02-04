Власть
Украинские пограничники оштрафовали шесть человек за незаконный въезд в Крым
В среду, 3 февраля, во время проверки документов на КПВВ «Каланчак» на границе Крыма с Херсонской областью обнаружено 6 граждан Украины, которые, как утверждают в Херсонском погранотряде Госпогранслужбы, нарушили порядок въезда на полуостров.
«Все они незаконно попали во временно оккупированный Крым с территории Российской Федерации через Керченский мост. Пограничники привлекли нарушителей к административной ответственности по статье 204-2 КУоАП, и наложили штраф на общую сумму 10 000 гривен», – сообщили в украинском ведомстве.
Имена и фамилии оштрафованных граждан не указаны, их комментарии отсутствуют.
Утром 4 февраля в погрануправлении ФСБ сообщали, что гражданка Украины пыталась попасть на территорию Крыма «в обход пункта пропуска».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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