Украина ввела санкции против авиакомпаний из Молдовы и Португалии за полеты в Крым

В Службе безопасности Украины сообщают, что ведомство инициировало введение санкций против авиакомпаний из Молдовы и Португалии за полеты в Крым.

«По инициативе Службы безопасности Украины к молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в Россию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства», – говорится в сообщении.

Указывается, что СБУ рекомендовала СНБО Украины применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.

«Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины против России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова», – добавили в СБУ.

На сайте СНБО опубликован соответствующий указ президента Украины, в котором содержится информация о применении санкций в отношении упомянутых авиакомпаний.

Реакции руководства авиакомпаний на данное решение украинских властей пока нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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