Власть
Украина потратит миллионы на поддержку каналов, вещающих на Крым
фото © Новости Крыма
В 2021 году телерадиокомпании, которые вещают на Крымский полуостров и на Донбасс, получат из госбюджета почти 50 млн гривен.
Об этом сообщили в Минреинтеграции Украины.
«Мы провели подробный анализ вещания и разработали пакет инициатив, исходя из объективной ситуации, когда Россия технически блокирует сигнал и физически бросает журналистов в тюрьмы. Наш подход, среди прочего, базируется на поддержке как можно большего количества украинских вещателей, которые производят соответствующий контент и доносят правду людям, оказавшимся в заложниках у оккупантов», – цитирует пресс-служба заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игоря Яременко.
По его словам, министерство предлагает распределить ресурсы на несколько лотов. В частности, речь идет о вещании на крымскотатарском и украинском языках на Крым.
«Мы понимаем важность поддержки, в частности, канала ATR, традиционной аудиторией которого являются представители крымскотатарского народа. Так же нуждаются в поддержке другие каналы, которые были вынуждены уехать из временно оккупированного Крыма и ОРДЛО», – добавил Игорь Яременко.
Отмечается, что в настоящее время в министерство поступили обращения о помощи от 14 вещателей.
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Украина потратит миллионы на поддержку каналов, вещающих на Крым
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