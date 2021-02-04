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Власть

Украина потратит миллионы на поддержку каналов, вещающих на Крым

11:51 четверг, 4 февраля 2021
Украина потратит миллионы на поддержку каналов, вещающих на Крым

фото © Новости Крыма

В 2021 году телерадиокомпании, которые вещают на Крымский полуостров и на Донбасс, получат из госбюджета почти 50 млн гривен.

Об этом сообщили в Минреинтеграции Украины.

«Мы провели подробный анализ вещания и разработали пакет инициатив, исходя из объективной ситуации, когда Россия технически блокирует сигнал и физически бросает журналистов в тюрьмы. Наш подход, среди прочего, базируется на поддержке как можно большего количества украинских вещателей, которые производят соответствующий контент и доносят правду людям, оказавшимся в заложниках у оккупантов», – цитирует пресс-служба заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игоря Яременко.

По его словам, министерство предлагает распределить ресурсы на несколько лотов. В частности, речь идет о вещании на крымскотатарском и украинском языках на Крым.

«Мы понимаем важность поддержки, в частности, канала ATR, традиционной аудиторией которого являются представители крымскотатарского народа. Так же нуждаются в поддержке другие каналы, которые были вынуждены уехать из временно оккупированного Крыма и ОРДЛО», – добавил Игорь Яременко.

Отмечается, что в настоящее время в министерство поступили обращения о помощи от 14 вещателей.

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