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Власть

Тендер на подсветку Крымского моста приостановили из-за жалобы из Москвы

07:04 четверг, 4 февраля 2021

Тендер на дооборудование архитектурно-художественной подсветки железнодорожной части Крымского моста приостановили из-за жалобы московской компании.

Соответствующая информация опубликована на портале государственных закупок.

В жалобе, направленной в управление ФАС по Крыму московской компанией «МСБР Групп», сказано, что федеральное госпредприятие «Крымская железная дорога» как заказчик работ неправильно оформило проектную документацию, указав неполную информацию, а приложенная проектная документация не соответствует нормативным требованиям.

Ранее КЖД объявила тендер на дооборудование архитектурно-художественной подсветки железнодорожной части Крымского моста с начальной ценой контракта в 129,3 млн рублей.

Как сообщили на предприятии, предполагается создание статичной светоцветовой картины с использованием цветов государственного флага Российской Федерации в едином совместном ансамбле и стиле архитектурно-художественного освещения соответствующих элементов автомобильной части Крымского моста.

В документации закупки сказано, что работы должны быть выполнены до конца апреля. Установка подсветки финансируется за счет федерального бюджета и собственных средств предприятия.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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