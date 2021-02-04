Власть
Строящийся три года приют для животных в Симферополе сдадут весной
При этом будет завершено строительство только первой очереди объекта.
Первую очередь приюта для животных в Симферополе, который строится уже три года, планируют сдать этой весной. Об этом пишет «КИА» со ссылкой на главу комитета по экологии и природным ресурсам Георгия Шаповалова.
Он отметил, что появление приюта в крымской столице не решит проблему бездомных животных в Крыму. По словам Шаповалова, необходимо построить еще как минимум два модульных приюта.
Напомним, что проект приюта для животных в Симферополе был одобрен еще в 2014 году, а завершить его возведение должны были в 2019-м. На эти цели было выделено более 50 миллионов рублей. В проекте предусмотрен административный корпус и ветклиника, но объект будет введен в эксплуатацию лишь с вольерами, коммуникациями, благоустройством территории и пищеблоком.
По словам экс-руководителя департамента капстроительства Симферополя Аллы Кудряшовой, 50 миллионов рублей были рассчитаны только на первый этап строительства, а на остальное деньги не выделялись.
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