Силовики проверяют информацию о распределении грантов в Севастополе «между своими»

Федеральная антимонопольная служба после жалоб ряда компаний, в том числе представителей Севастополя, проверит наличие нарушений в распределении 1,2 миллиардов грантовых рублей в 2020 году, сообщает сайт ФАС.

Как говорится в сообщении ведомства, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) провело конкурс на субсидирование общественных и предпринимательских инициатив для развития внутреннего и въездного туризма. Всего из госбюджета было выделено 1,2 млрд рублей на 400 грантов. Однако, как установила ФАС России, мероприятие было проведено с признаками нарушения антимонопольного законодательства в части нарушения процедуры проведения конкурсного отбора.

В 2020 году решением правительства РФ на поддержку туристической отрасли было выделено 1,2 млрд руб, которые могли получить индивидуальные предприниматели и коммерческие организации.

Гранты до 3 млн руб. выделялись на разработку новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей, создание инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, покупку модульных гостиниц, оборудования для информационных центров и т.д. К концу 2020 года из более чем 4000 проектов было поддержано грантами 474 победителя.

По информации РБК, на результаты конкурса в ФАС пожаловались сами участники торгов – как минимум 8 компаний из Севастополя, Москвы и Санкт-Петербурга.

Компании обращали внимание на недостоверную и неполную информацию по конкурсу – в том числе по количеству грантов и размеру бюджета. После изучения списка участников оспаривающие итоги конкурса пришли к выводу, что некоторые члены конкурсной комиссии «имеют непосредственное отношение к компаниям, получившим денежные средства» — например, всероссийская общественная организация «Русское географическое общество». Это, по мнению обратившейся в ФАС компании, свидетельствует об «очевидном конфликте интересов», при котором члены комиссии могли повлиять прямо или косвенно на предоставление грантов «своим компаниям».

Одним из членов конкурсной комиссии, распределявший гранты, действительно был директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Сергей Чечулин, следует из конкурсной документации. По итогам конкурса Русское географическое общество получило гранты на 2,8 и 3 млн руб., несколько грантов получили его региональные отделения.

В тексте использованы материалы: Форпост

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