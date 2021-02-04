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Общество

Штормовое предупреждение в Крыму: усиление ветра и мокрый снег

09:26 четверг, 4 февраля 2021

Мокрый снег и усиление ветра ожидается сегодня в горных районах Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым.

«На территории республики ожидается местами слабый дождь, в горных районах мокрый снег, налипание мокрого снега, местами туман, порывы ветра 15-20 метров в секунду», – привели в пресс-службе информацию Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (Федеральный центр науки и высоких технологий).

По данным синоптиков, в четверг в Крыму юго-западный ветер 7-12, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем 10-15 градусов выше нуля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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