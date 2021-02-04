Штаб поддержки Путина предлагает посадить Навального в Крыму

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Представители «Ночных волков» и «Боевого братства» уверены, что так Америке придется присылать претензии по оппозиционеру Украине.

Алексея Навального, которого приговорили к тюремному заключению, нужно отправить отбывать наказание в Крым. Об этом в Facebook заявил представитель общественного движения «Гражданский штаб в поддержку Президента РФ В.В.Путина» Александр Синявский.

Свою идею он объяснил тем, что в таком случае «Америке придется присылать претензии по оппозиционеру Украине».

«США требует освободить Навального. Поскольку США не признали Крым российским, пишем ответ, что до тех пор, пока Америка не признает Крым российской территорией, все претензии по Навальному им следует направлять Украине», - написал общественник.

Ранее Синявский сообщил о намерении провести в Севастополе митинг с лозунгом «Не допустим Майдана в России!» в ответ на протестные акции сторонников Навального. Однако правительство города отказало штабу поддержки Путина в проведении мероприятия.

Напомним, что весной прошлого года «Гражданский штаб в поддержку президента РФ Владимира Владимировича Путина» (пропагандистская структура к выборам президента РФ в 2018 году) решил создать народные антиковидные дружины в Севастополе. Тогда было заявлено, что дружины создаются «во взаимодействии с правительством города Севастополя», а также МВД России и Росгвардией.

В 2016 году Синявский нашел революционный способ борьбы с пятой колонной в Севастополе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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