Севастопольских депутатов обязали декларировать криптовалюту

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В Заксобрании внесли изменения в региональный закон о статусе депутата.

Их суть в том, что отныне народный избранник должен декларировать покупку цифровых активов или цифровой валюты, если сумма покупки превышает совокупный доход его и его второй половины за три года.

То же самое следует делать в том случае, если покупку совершили жена (муж) депутата или его несовершеннолетние дети. При этом придется объяснить, каков источник доходов, позволивших семье сделать такое приобретение.

Представлявший законопроект депутат Алексей Климов пояснил: принять его необходимо, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Федеральный закон № 259-ФЗ о цифровых финансовых активах и цифровой валюте был принят в июле 2020 года. Понятие цифровой валюты введено и в закон «О противодействии коррупции» - теперь она также считается имуществом.

Вице-спикер Заксобрания Василий Пархоменко выразил сомнение, что налоговые и прочие компетентные органы смогут проверить достоверность сведений. Докладчик ему возразил.

«На сегодняшний день мошеннические действия ряда недобропорядочных граждан настолько изуверские, что даже не касающиеся электронной валюты доходы некоторые скрывают. На то и существуют у нас налоговые органы, контрольные органы, чтобы проверять и перепроверять предоставляемые народными избранниками декларации», - ответил он.

О трудностях, связанных с декларированием криптовалюты, говорится и на федеральном уровне. В частности, свои сомнения в необходимости и целесообразности декларирования журналистам РБК высказывал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В тексте использованы материалы: Форпост

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