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Власть

Севастополь больше не сможет влиять на назначение прокурора

Заксобрание признало утратившим силу закон № 428-ЗС «О порядке согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора города Севастополя».

Отныне ни законодатели, ни исполнительная власть не смогут повлиять на назначение этого крайне важного для города должностного лица. Как, впрочем, и другие регионы России.

Как пояснил представлявший законопроект глава комитета по законодательству и государственному строительству Василий Зубенко, причиной перемен послужили принятые в 2020 году поправки к Конституции России.

Ранее в статье 129 предусматривалось согласование кандидатуры с субъектами Российской Федерации. Кто именно будет олицетворять собой «субъект», согласовывающий предложенную Москвой кандидатуру, решали сами регионы. Почти всегда в этом участвовали законодательные органы власти, на заседаниях которых и проходило согласование. Так, в июле 2018 года Заксобрание одобрило назначение на пост прокурора Севастополя Марка Большедворского.

После внесения поправок ч. 4 статьи 129 Конституции РФ гласит, что прокуроры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним прокуроры военных и других специализированных прокуратур назначаются президентом после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности им же. Регионы свое право влиять на это назначение утратили.

Было бы лицемерием сказать, что региональные власти широко пользовались своим правом не согласиться с предложенной им кандидатурой. А если точнее, таких случаев не было вообще. Но в каком-то крайнем случае возможность повлиять на выбор прокурора все-таки была. Теперь ее нет даже теоретически.

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