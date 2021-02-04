Серийные воры обокрали торговые центры Симферополя и Ялты на 130 тысяч рублей

Прокуратура передала в суд материалы уголовного дела, возбужденного в отношении жителей Красногвардейского района и Ялты, которые похитили из крымских ТЦ товаров на общую сумму свыше 130 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

«По версии следствия, с августа по сентябрь 2020 года молодые люди, находясь в магазинах электронной техники и одежды, расположенных в торгово-развлекательных центрах Симферополя и Ялты, предварительно договорившись между собой, совершали кражи бытовой техники, одежды, парфюмерии», — рассказали в пресс-службе.

Всего следователям удалось доказать 22 эпизода подобных преступлений.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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