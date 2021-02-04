Происшествия
Разваливающаяся подпорная стена угрожает жизни севастопольцев
На улице Отрадной в Севастополе разрушается подпорная стена, которой огорожено предприятие «Транс Прогресс».
Соответствующие фотографии опубликовали в соцсетях севастопольцы. Горожане опасаются, что конструкция может в любой момент обвалиться на пешеходов.
Разрушающийся забор находится вдоль единственной подъездной дороги к трем садоводческим товариществам, в которых постоянно проживает множество людей. Ежедневно по этой дороге ходят местные жители, в том числе школьники, на которых может рухнуть подпорная стена высотой с двухэтажный дом.
При этом департамент городского хозяйства не в состоянии предпринять необходимые меры.
«Департамент осуществляет деятельность на территориях общего пользования. Указанная в вашем обращении территория с подпорными стенами находится в границах земельного участка с разрешенным использованием «Строительная промышленность». На основании вышеизложенного у Департамента городского хозяйства Севастополя отсутствуют полномочия на проведение ремонтных работ на указанной территории», - говорится в ответе департамента автору поста.
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