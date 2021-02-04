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Общество

Прогноз погоды в Крыму на четверг 4 февраля

00:23 четверг, 4 февраля 2021

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 4 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, ветер (местами юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый, туман (туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 17 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 94 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 94 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 95 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью около 8 градусов. Ветер юго-западный 24 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 93 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 8 градусов. Ветер юго-западный 20 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 95 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 95 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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